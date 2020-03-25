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Ким Кардашян и Кайли Дженнер останавливают производство собственной косметики из-за коронавируса

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Американские звезды Ким Кардашян и Кайли Дженнер приняли решение остановить производство собственной косметики в связи с пандемией коронавируса. Они отметили, что делают это для того, чтобы обезопасить работников от болезни.

Различные сферы бизнеса несут большие убытки из-за коронавируса. Массово отменяют культурные мероприятия, киноиндустрия также стала на паузу, прекращают работу мировые бренды. Не обошла эта ситуация и косметический бизнес звездный сестер Ким Кардашян и Кайли Дженнер.

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Информация об остановке производства косметических брендов появилась на их официальных страницах в твиттере. Такие меры приняли для того, чтобы предотвратить распространение пандемии Covid-19.

Охрана здоровья и безопасность нашего общества – наш главный приоритет. Спасибо за терпение и понимание,
– говорится в сообщении.

Однако есть и хорошая новость. Сайты, где можно сделать онлайн-заказ продолжают работать с соблюдением всех мер предосторожности. Так что сторонники косметических брендов смогут получить желаемую продукцию.

Отметим, по состоянию на 25 марта во всем мире зафиксировали 435 366 случаев вирусной пневмонии, которую вызвал коронавирус. Среди них подтверждено 19 618 смертей, а 111 870 человек полностью выздоровели. В Украине подтвердили 113 случаев инфицирования и 4 смерти от недуга. Один пациент выздоровел. Граждан призывают оставаться дома и соблюдать правила, которые помогут снизить риск заболевания.

Правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Красота Кайли Дженнер Ким Кардашян Коронавирус Covid-19 Новости LifeStyle LifeStyle
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