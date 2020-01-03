24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Ким Кардашян и Канье Уэст готовы к рождению пятого ребенка

13 Читати новину українською
Ким Кардашян и Канье Уэст / Instagram / @kimkardashian

Звездные супруги признались, что планируют снова стать родителями. Они в третий раз воспользуются услугами суррогатной матери, ведь очередная беременность для 39-летней Ким Кардашян достаточно рискованна. Канье Уэст хочет иметь большую семью, чтобы оставить после себя как можно больше потомков.

С приходом нового десятилетия многодетная семья планирует пополнение. Ким Кардшян, которая достаточно сложно перенесла последнюю беременность сыном Сейнтом, болше не будет рисковать своим здоровьем. Пара третий раз прибегнет к услугам суррогатной матери. Об этом сообщает издание RadarOnline.com.

Читайте также: Памела Андерсон показала своих сыновей: как выглядят потомки секс-символа

Известно, что первых двух детей 6-летнюю дочь Норт и 4-летнего сына Сейнта знаменитость выносила сама. Однако во время последней беременности у Ким обнаружили осложнения в форме гестоза и проблемы с прикреплением плаценты. Именно поэтому паре пришлось прибегнуть к суррогатному материнству, поскольку Канье Уэст мечтает о большой семье.

В планах одного из самых состоятельных исполнителей воспитание пяти или же шести потомков. Стоит отметить, что именно рождение младшего сына Псалома позволило супругам, которые были в шаге от развода, сохранить отношения.

Ранее Ким Кардашян призналась, что ей было чрезвычайно сложно решиться на суррогатное материнство. Она отметила, что для нее это гораздо более тяжелый путь, чем рожать самостоятельно, ведь звезда никоим образом не может контролировать ситуацию.

Напомним, что Ким Кардашян и Канье Уэст сейчас воспитывают четырех детей – шестилетнюю Норт, четырехлетнего Сэйнта, почти двухлетнюю Чикаго и восьмимесячного Псалома.

 

Выходные дни 2020: календарь праздников в Украине
сегодня
4604
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Канье Вест Звездные дети Ким Кардашян
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 11:06 12 блюд на Святвечер
Олена Булан
сегодня 10:20 Выходные дни 2020: календарь праздников в Украине
Квітослава Туз 4604
2 января 11:54 Победы, достижения и скандалы в украинском кино: итоги 2019 года
Єлизавета Герасимюк 102
1 января 17:00 Романтическое Рождество: 10 новогодних мелодрам, которые стоит посмотреть
Марта Вересюк 2790
1 января 16:00 10 лучших фильмов про Новый год и Рождество: яркая подборка для детей
Марта Вересюк 1596
Новости
Больше новостей
Залиште відгук