Ким Кардашян и Канье Уэст готовы к рождению пятого ребенка

Звездные супруги признались, что планируют снова стать родителями. Они в третий раз воспользуются услугами суррогатной матери, ведь очередная беременность для 39-летней Ким Кардашян достаточно рискованна. Канье Уэст хочет иметь большую семью, чтобы оставить после себя как можно больше потомков.

С приходом нового десятилетия многодетная семья планирует пополнение. Ким Кардшян, которая достаточно сложно перенесла последнюю беременность сыном Сейнтом, болше не будет рисковать своим здоровьем. Пара третий раз прибегнет к услугам суррогатной матери. Об этом сообщает издание RadarOnline.com.

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Известно, что первых двух детей 6-летнюю дочь Норт и 4-летнего сына Сейнта знаменитость выносила сама. Однако во время последней беременности у Ким обнаружили осложнения в форме гестоза и проблемы с прикреплением плаценты. Именно поэтому паре пришлось прибегнуть к суррогатному материнству, поскольку Канье Уэст мечтает о большой семье.

В планах одного из самых состоятельных исполнителей воспитание пяти или же шести потомков. Стоит отметить, что именно рождение младшего сына Псалома позволило супругам, которые были в шаге от развода, сохранить отношения.

Ранее Ким Кардашян призналась, что ей было чрезвычайно сложно решиться на суррогатное материнство. Она отметила, что для нее это гораздо более тяжелый путь, чем рожать самостоятельно, ведь звезда никоим образом не может контролировать ситуацию.

Напомним, что Ким Кардашян и Канье Уэст сейчас воспитывают четырех детей – шестилетнюю Норт, четырехлетнего Сэйнта, почти двухлетнюю Чикаго и восьмимесячного Псалома.