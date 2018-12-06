Ким Кардашян и Канье Уэст оконфузились на бродвейском спектакле

Известные американские супруги Ким Кардашян и Канье Уэст любят посещать светские мероприятия. Пара сразу же оказывается в центре внимания, из-за чего иногда замечаются большие курьезы.

Как сообщает The Huffington Post, Ким Кардашян и Канье Уэст посетили премьеру бродвейского мюзикла "Шоу Шер". Однако нехватка этикета и неудачные наряды супругов стали причиной для насмешек в сети.

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Популярный актер Джеррод Спектор, который играл главную роль в мюзикле, пристыдил рэпера в социальной сети. Звезда обратил внимание, что половину спектакля Канье Уэст смотрел не на сцену, а в свой телефон.

Канье Уэст, прекрасно, что ты пришел на "Шоу Шер"! Если ты хоть на мгновение оторвешь глаза от своего телефона, то увидишь, что мы здесь показываем спектакль. Это премьера. Это для нас очень важно,

– написал Джеррод Спектор.

Hey @kanyewest so cool that you’re here at @TheCherShow! If you look up from your cell phone you’ll see we’re doing a show up here. It’s opening night. Kind of a big deal for us. Thanks so much. — Jarrod Spector (@jarrodspector) 4 грудня 2018 р.

Немало пользователей сети поддержали актера и высмеяли несоблюдение этикета. Впоследствии сам виновник курьеза прокомментировал событие. Канье Уэст признался, что был в восторге от спектакля и извинился за свое поведение в театре.

"Динамика отношений Шер и Сонни заставила нас с Ким держаться за руки и петь "I got you babe". Прошу прощения за мое несоблюдение этикета. Мы преклоняемся перед энергией, которую вы вложили в этот шедевр", – прокомментировал Канье Уэст.

Не избежала забавной ситуации и Ким Кардашян. Звезда надела соблазнительное серое платье пикантного кроя. Во время выхода Ким пыталась поправить наряд, однако случайно засветила обнаженную грудь перед фотографами.



Ким Кардашян и Канье Уэст / Long Room