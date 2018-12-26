Ким Кардашян и Канье Уэст ожидают появления четвертого ребенка: интересные детали о потомке

Одна из самых известных пар США – бизнесвумен Ким Кардашян и рэпер Канье Уэст – решились на четвертого ребенка. Однако в реализации своего желания супруги столкнулись с рядом трудностей.

Как сообщают инсайдеры E! News, вынашивать четвертого ребенка для супругов будет не суррогатная мать, которая рожала их дочь Чикаго. Все потому, что Ла'Рейна Гейнс недавно сама посещала роддом, ведь в ее семье тоже появился ребенок.

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Ким Кардашян и Канье Уэст вынуждены были обратиться за помощью к другой суррогатной матери. Кроме этого, пара сменила агентство в поиске женщины, чтобы избежать разглашения информации. Однако такие меры безопасности отнюдь не помогли знаменитостям в конфиденциальности: новость о четвертом ребенке появилась не в шоу, как это планировали Ким и Канье, а заблаговременно через инсайдеров.

Известно, что суррогатная мать вынашивает для американских супругов мальчика. Младенец появится на свет в мае 2019 года.

Отметим, Ким Кардашян и Канье Уэст ранее признавались, что хотели бы иметь еще детей. Знаменитость родила двух отпрысков – дочь Норт и сына Сэйнта, однако для появления третьего ребенка, Чикаго, она обратилась к суррогатной матери. Это был вынужденный шаг, ведь беременность могла навредить здоровью Ким Кардашян.