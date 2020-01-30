Ким Кардашян и Канье Уэст посещают сексолога: что об этом известно

Звездные супруги Ким Кардашян и Канье Уэст переживают сложный период в семейной жизни. Светская львица и рэпер не могут самостоятельно решить те проблемы, которые возникли между ними, поэтому решили обратиться за помощью к специалисту.

Брак Ким и Канье известен, как один из самых прочных в шоу-бизнесе. Они в очередной раз столкнулись с кризисом в отношениях. Раньше им помогали семейные психологи, а сейчас пара посещает сеансы у сексолога. Об этом сообщает издание The Sun.

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В мае 2019 года суррогатная мать родила семье Кардашян – Уэст четвертого ребенка. Новорожденного мальчика назвали Псалмом, что означает "библейский характер". Казалось бы, что желанный сын сплотит многодетную семью, однако после его появления на свет возникло еще больше проблем.

Также на брак повлияло то, что Канье Уэст начал проводить воскресные службы. Вместе с церковным хором рэпер исполняет евангельские песни. Обычно такие события происходят в доме Ким и Канье. Попасть на такое богослужение можно только по приглашению, подписав документ о неразглашении информации.

Светская львица возлагает надежду на сексолога и верит, что он сможет решить все их семейные проблемы. Пара посещает специалиста раз в неделю.

Они проводят сеансы не реже, чем один раз в неделю. На них каждый рассказывает о своих разочарованиях эксперту, который дает советы, как открыться и лучше общаться. Сейчас Ким и Канье полностью сосредоточены на своих проблемах,

– рассказывает инсайдер.