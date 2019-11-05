Ким Кардашян и Канье Уэст приобрели ранчо в Калифорнии: фото

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Ранчо Ким Кардашян и Канье Уэста в Хидден-Хиллз
Ранчо Ким Кардашян и Канье Уэста в Хидден-Хиллз / Realtor.com

Супруги купили ранчо в Хидден-Хиллз за 3 миллиона долларов. Новая покупка расширила их владения, ведь они уже имели недвижимость по соседству.

Пара не впервые покупает недвижимость, создавая огромные комплексы и владения, простирающиеся на гектары. На Рождество Ким Кардашян получила от мужа Канье Уэста квартиру в 18-ти этажном доме. Общая площадь "Billionaire Beach Bunker" составляет 436 квадратных метров и является одним из самых дорогих домов Miami Beach.

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Собственность приобретенного ранчо разделена улицей на две части: на одной стороне находится главный дом, обновленная резиденция в стиле ранчо, расположеная на плоском холме с четырьмя спальнями и 3 ванными комнатами.


Резиденция на ранчо Ким Кардашян и Канье Веста в Калифорнии / Realtor.com


Гостинная на ранчо Ким Кардашян и Канье Веста в Калифорнии / Realtor.com


Кухня на ранчо Ким Кардашян и Канье Веста в Калифорнии / Realtor.com


Столовая на  ранчо Ким Кардашян и Канье Веста в Калифорнии / Realtor.com

На другой стороне находятся конные постройки: конюшня с четырьмя стойлами, комнаты для снаряжения и кормления и небольшой огороженный загон. 


Конюшня  ранчо Ким Кардашян и Канье Веста в Калифорнии / Realtor.com

Основная часть недвижимости Кардашян-Уэст в Хидден-Хиллз была куплена в 2014 году и в целом обошлась им почти в 23 млн долларов. Тогда они приобрели объекты недвижимости, среди которых был абсолютно новый особняк площадью почти 1400 квадратных метров, который они за эти годы расширили и достроили. Среди недвижимости пары также есть большой дом и участок земли в 130 га в близлежащем Калабасасе, которые они выкупили за май 2018 года.

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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Новости недвижимости мира Новости недвижимости Звездная недвижимость Канье Вест Ким Кардашян
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