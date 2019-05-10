Ким Кардашян и Канье Уэст в четвертый раз стали родителями: детали

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Ким Кардашян с мужем Канье Уэстом стали родителями в четвертый раз
Ким Кардашян с мужем Канье Уэстом стали родителями в четвертый раз

Популярная американская блогерша и звезда реалити-шоу Ким Кардашян и ее муж рэпер Канье Уэст в четвертый раз стали родителями. Суррогатная мать родила для супругов сына.

Первыми деталями счастливая мама поделилась с подписчиками Twitter. По ее словам, сын при рождении очень напоминает ей младшую дочь Чикаго.

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"Он уже появился и это идеально. Словно близнец Чикаго, но я уверена, что со временем он изменится. Однако сейчас выглядит так же, как моя дочь", – рассказала счастливая Ким Кардашян.

Сейчас ни звезда, ни рэпер Канье Уэст не разглашают имени, которое получит их четвертый потомок. Кроме этого, супруги умалчивают пока любые детали о рождении сына.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morning

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Что известно о четвертом ребенке Ким Кардашян и Канье Уэста?Еще в января 2018 года американская звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" заявила о желании родить четвертого ребенка. На тот момент у нее уже было трое детей: дочь Норт и сын Сэйнт, которых она родила самостоятельно, а также младшая дочь Чикаго, которую для звездной пары выносила суррогатная мать.

В января 2019 года Ким Кардашян подтвердила слухи, что они с Канье Уэстом ожидают четвертого ребенка. В одном из своих интервью она призналась, что не ожидала, что это произойдет так быстро. А в конце апреля 2019 года звезда устроила вечеринку в честь рождения четвертого ребенка – baby shower.

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Теги: LifeStyle Звездные мамы Звездные дети Канье Вест Ким Кардашян
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