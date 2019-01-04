Ким Кардашян и Канье Уэст впервые посетили в новую квартиру в Майами: фотофакт

Американская пара – Ким Кардашян и Канье Уэст – решили впервые посетить свой новый дом в Майами. Квартира, которую рэпер подарил своей жене на Рождество, вероятно, понравилась звезде.

Папарацци сфотографировали счастливую пару, когда они вышли на балкон квартиры, с которого открывается роскошный вид на океан. Ким Кардашян и Канье Уэст не сдерживали своего восторга от новых апартаментов, обнимая и целуя друг друга.

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Согласно снимкам, Ким Кардашян понравился элитный подарок на Рождество. Она не прекращала улыбаться рэперу все время, когда находилась на балконе.

Ким Кардашян и Канье Уэст / kokolevel.com

Кроме этого, в своем блоге Ким опубликовала фото из квартиры. Перед камерой звезда позировала, расположившись на ногах своего мужа. Пара выглядела очень счастливой.

К слову, элитную недвижимость в Майами Ким Кардашян получила от своего мужа на Рождество. Подарок обошелся Канье Уесту в кругленькую сумму – 14 миллионов долларов. Общая площадь квартиры в 436 квадратных метров включает четыре спальни, пять ванных и террасу с невероятным видом.