Ким Кардашян и Кендалл Дженнер показали брутальный жест папарацци: детали

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Ким Кардашян и Кендалл Дженнер показали средний палец поклонникам
Ким Кардашян и Кендалл Дженнер показали средний палец поклонникам / Коллаж: 24 канал; фото Instagram @kendall25367

Звезды реалити-шоу "Семейство Кардашян" почти в полном составе и еще и в компании близких друзей отправились на отдых в горы. На горнолыжном курорте знаменитостей заметили папарацци, которые получили от Ким Кардашян и Кендалл Дженнер грубый жест, когда те начали их фотографировать.

Недавно 38-летняя Ким Кардашян и ее муж Канье Уэст организовали дома роскошную вечеринку по случаю Рождества. На праздник пришли все члены семьи Кардяшян-Дженнер и много друзей, среди которых Пэрис Хилтон, Джей Ло, Джон Ледженд и другие. После шумного празднования знаменитости решили еще раз отдохнуть, поэтому почти в таком же составе отправились на горнолыжный курорт в Аспене, Колорадо. Компанию большому семейству составили Пэрис Хилтон, София Ричи и Скотт Дисик.

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Софія Річі і Періс Хілтон
София Ричи и Пэрис Хилтон на подъемнике / Insta-stories / @sofiarichie

Перед другими отдыхающими Ким Кардашян появилась в розовом неоновом костюме от Prada, стоимостью 3 тысячи долларов. Кайли Дженнер выбрала для активного отдыха штаны, которые предназначены для катания на сноуборде и белую непромокаемую куртку.

Кім Кардашян
Ким Кардашян и Кендалл Дженнер в горах / Instagram / @kendall25367

Кім Кардашян Кендалл Дженнер

Семейство Кардашян отдыхает в Аспене / Instagram / @kendall25367

Папарацци заметили сестер на подъемнике и, когда решили их сфотографировать, в ответ полетели не улыбки знаменитостей, а средние пальцы. Ким Кардашян и Кендалл Дженнер ткнули грубый жест прямо в камеру журналистов.

Кім Кардашян Кендалл Дженнер
Ким Кардашян и Кендалл Дженнер показывают средний палец журналистам / Instagram / @ kendall25367

Стоит напомнить, подобные поступки за 23-летней Кендалл уже отмечались ранее. В июне 2018 года она вместе с Беллой Хадид показали такой же жест в ресторане. А Ким Кардашян недавно была раскритикована поклонниками за ярко накрашенные губы ее пятилетней дочери Норт на рождественской вечеринке. К слову, 38-летней звезде и ее мужу Канье Весту организация праздника обошлась в кругленькую сумму – в 1,3 миллиона долларов.

Теги: LifeStyle Мода Кендалл Дженнер Ким Кардашян Кайли Дженнер
Источник: 24 канал
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