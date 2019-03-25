Ким Кардашян копирует стиль Наоми Кэмпбелл: фотодоказательство

Звезду реалити-шоу Ким Кардашян уличили в плагиате. Так, знаменитость стала часто появляться на публике в культовых образах супермодели Наоми Кэмпбелл из 1990-х годов.

Сначала копирование наряда заметили пользователи в сети. Однако Кардашян ничего не стала отрицать и на новых снимках, которые она опубликовала на своей странице в Instagram, обозначила Наоми и модный дом Versace.

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На фото Ким позирует в роскошном платье, в котором выходила на подиум Кэмпбелл в 1996 году от Versace. Добавим, что такой наряд соблазнительно подчеркнул пышные формы жены Канье Уэста.

"Наоми навсегда", – отметила в подписи звезда.



Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian



Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian



Канье Уэст и Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian



Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian



Наоми Кэмпбелл / Getty Images

"Первый раз случайность. Второй совпадение. Третий раз закономерность", – писали пользователи в сети, когда заподозрили Ким в копировании стиля Наоми.

Ким Кардашян копирует стиль Наоми Кэмпбелл: смотрите видео