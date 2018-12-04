Ким Кардашян обнажила грудь во время соблазнительной съемки: фото 18+

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Ким Кардашян
Ким Кардашян / Instagram @kimkardashian

Светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашян, которая накануне призналась в том, что выходила замуж первый раз под действием наркотиков, опубликовала очередное пикантное фото со съемок рекламной кампании своей линии косметики KKW Beauty.

Ранее в одном из выпусков шоу Эллен ДеДженерес Ким откровенно рассказала, что ее муж, рэпер Канье Уэст смирился с откровенными снимками, которые Ким публикует в своих социальных сетях. Поэтому новое соблазнительное фото звезды не заставило себя ждать, Ким выставила себя обнаженной перед поклонниками в Instagram.

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Участница реалити-шоу "Семейство Кардашян" позирует только в белых стрингах, а ее обнаженную грудь прикрывают длинные волосы. Такие раскованные фотографии на странице Ким Кардашян за первые часы после публикации собирают около 2 миллионов лайков.

Добавим, что такая активность в сети ежегодно приносит ей большой доход.

кім кардашян
Ким Кардашян / Instagram @kimkardashian

Теги: LifeStyle Эротика Ким Кардашян
Источник: 24 канал
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