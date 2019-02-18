Ким Кардашян обнажила пышную грудь в провокационном платье: 18+

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Ким Кардашян: провокационный образ
Ким Кардашян: провокационный образ / www.justjared.com

Американская звезда реалити-шоу и бизнес-вумен ким Кардашян не перестает удивлять своих поклонников в сети. Блог знаменитости изобилует провокационными образами и откровенными платьями.

Однако Ким Кардашян все же удалось превзойти саму себя. Для торжественной церемонии Hollywood Beauty Awards американка выбрала провокационное платье из винтажной коллекции бренда Mugler.

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Черное одеяние дизайнеры разработали еще в 1998 году. Платье подчеркнуло талию Ким Кардашян и чуть прикрыло ее обнаженную грудь полосками из ткани. Кроме этого, платье имело немалый разрез на ноге, что очень любит американка.

К провокационному наряду Mugler Ким Кардашян не надела нижнее белье, что придало ее образу еще большей сексуальности. Босоножки на огромных каблуках, волосы собранные в пучок и лаконичный макияж завершили смелый и горячий look бизнесвумен.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Coco Perez (@cocoperezinsta)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений STESS News (@stessnews)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Shani (@byshani_collection)

Ранее Канье Уэст признался, что ему не по душе откровенные платья жены, которые она демонстрирует на публике. И несмотря на это, видимо, Ким Кардашян не готова отходить от своего сексуального образа, приковывая к себе немалое внимание СМИ и общественности.

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Теги: LifeStyle Эротика Мода Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
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