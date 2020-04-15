Ким Кардашьян обвинили в плагиате ее новой сексуальной рекламы парфюма

Американская звезда Ким Кардашьян неоднократно попадала в скандалы, связанные с плагиатом. На этот раз ее обвинили в копировании рекламы новых духов – она будто бы похожа на рекламу певицы Шер.

39-летняя светская львица недавно представила в сети свое новуе сотрудничество со звездной мамой Крис Дженнер, выпустив аромат KKW X Kris. На логотипе духов можно увидеть, как одна женщина обнимает другую, демонстрируя настоящее единство и женскую любовь.

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Впрочем, для презентации духов в мире Ким решила сделать рекламу провокационного характера, на которой предстала полностью обнаженной с длинными черными волосами. Ее грудь пикантно прикрывал флакон духов.

Впрочем, пользователи сети заметили сходство такого кадра с рекламой Шер, которая был сделана в 2019 году для презентации ее именного аромата Eau De Couture. Правда, там 73-летняя звезда предстала в одежде, а не голышом как Ким. Об этом сообщили на The Daily Mail.

Сейчас Ким не комментирует такое сходство и продолжает представлять миру свои бьюти-новинки. Шер тоже не взялась комментировать вероятный плагиат. Стоит добавить, что Ким Кардашьян уже давно увлекается стилем и красотой Шер, из-за чего неоднократно повторяла ее светские образы на красных дорожках.