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Ким Кардашян ошеломила откровенностью в кампейне нижнего белья: фото

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Ким Кардашян / Instagram /@kimkardashian

Представительница телесемейства неизменно поражает поклонников соблазнительными кадрами, демонстрируя пышные формы и прелести своего тела. На официальной странице в инстаграм Ким Кардашян поделилась кадрами, на которых предстала в новых комплектах нижнего белья SKIMS.

Наверное, более успешную рекламную съемку, чем та, в которой появляется светская львица, трудно и представить. Так, лицо Ким Кардашян украшает обложки самых известных мировых глянцев, а подтянутое тело становится украшением любого наряда. На днях звезда решила поделиться очередным кампейном, на котором предстала наряду с другими моделями в балетном зале.

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Ким Кардашян примерила несколько образов из новой коллекции в пастельных оттенках. Для фотосъемки она выбрала три комплекта белья, среди которых спортивный, сплошной и бикини, которые подчеркнули ее упругие ягодицы и плоский живот. Для фотосессии знаменитость отказалась от привычных эффектных причесок и яркого макияжа, воплотив нежность.

В подписи к фотографиям, на которых Ким Кардашян позирует в весьма экстравагантных позах, звезда отметила, что новая коллекция очень эластичная и блестящая и способна подчеркнуть изгибы тела во всех нужных местах. Нижнее белье можно будет приобрести на официальном сайте торговой марки SKIMS уже 30 января.

кім кардашян
Ким Кардашян в кампейне SKIMS / Instagram /@kimkardashian


Ким Кардашян в кампейне SKIMS / Instagram /@kimkardashian


Ким Кардашян в кампейне SKIMS / Instagram /@kimkardashian


Ким Кардашян в кампейне SKIMS / Instagram /@kimkardashian
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Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика Ким Кардашян LifeStyle Новости LifeStyle
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