Ким Кардашян ошеломила поклонников откровенными фотографиями на пляже (18+)
Светская львица поделилась пикантными кадрами из Мексики, где звездная семья решила отдохнуть после тяжелых рабочих будней. Ким Кардашян на страницах Инстаграма продемонстрировала аппетитные формы, поразив подписчиков своим роскошным телом.
39-летняя звезда часто любит подчеркивать свои формы обтекаемым нарядом. Однако идеальная возможность продемонстрировать фигуру – отдых на морском побережье. Ким Кардашян опубликовала серию фотографий, которая не оставила у поклонников никаких сомнений относительно потрясающего вида звездной мамочки.
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На пляже она позировала в сплошном купальнике бронзового цвета с вырезом на животе. Он идеально подчеркнул пышный бюст телезвезды. Горячие кадры она дополнила дерзким образом с длинной косой, массивными золотыми серьгами и очками, которые благодаря своему оттенку идеально гармонировали с купальником.
Ким Кардашян добавила откровенности фотографиям позами, представ лежащей на морском побережье. А на фото, на которых светская львица повернута спиной к камере, главный акцент сделан на упругих ягодицах модели.
Ким Кардашян на отдыхе в Мексике / Instagram /@kimkardashian
Ким Кардашян на отдыхе в Мексике / Instagram /@kimkardashian
Кім Кардашян на отдыхе в Мексике / Instagram /@kimkardashian
Стоит отметить, что на днях в профиле Ким Кардашян появились фотографии, которые вызвали не меньший резонанс в сети. На них звезда предстала в соблазнительном золотистом латексе с белокурыми длинными волосами. Такой рекламный кампейн новой коллекции теней для глаз косметического бренда KKW BEAUTY не оставит равнодушным ни одного сторонника.
Ким Кардашян для бренда KKW BEAUTY / / Instagram /@kimkardashian
Ким Кардашян для бренда KKW BEAUTY / / Instagram /@kimkardashian
Ким Кардашян для бренда KKW BEAUTY / / Instagram /@kimkardashian