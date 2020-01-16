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Ким Кардашян ошеломила поклонников откровенными фотографиями на пляже (18+)

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Ким Кардашян / Instagram /@kimkardashian

Светская львица поделилась пикантными кадрами из Мексики, где звездная семья решила отдохнуть после тяжелых рабочих будней. Ким Кардашян на страницах Инстаграма продемонстрировала аппетитные формы, поразив подписчиков своим роскошным телом.

39-летняя звезда часто любит подчеркивать свои формы обтекаемым нарядом. Однако идеальная возможность продемонстрировать фигуру – отдых на морском побережье. Ким Кардашян опубликовала серию фотографий, которая не оставила у поклонников никаких сомнений относительно потрясающего вида звездной мамочки.

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На пляже она позировала в сплошном купальнике бронзового цвета с вырезом на животе. Он идеально подчеркнул пышный бюст телезвезды. Горячие кадры она дополнила дерзким образом с длинной косой, массивными золотыми серьгами и очками, которые благодаря своему оттенку идеально гармонировали с купальником.

Ким Кардашян добавила откровенности фотографиям позами, представ лежащей на морском побережье. А на фото, на которых светская львица повернута спиной к камере, главный акцент сделан на упругих ягодицах модели.

кім кардашян
Ким Кардашян на отдыхе в Мексике / Instagram /@kimkardashian

кім кардашян
Ким Кардашян на отдыхе в Мексике / Instagram /@kimkardashian

кім кардашян
Кім Кардашян на отдыхе в Мексике / Instagram /@kimkardashian

Стоит отметить, что на днях в профиле Ким Кардашян появились фотографии, которые вызвали не меньший резонанс в сети. На них звезда предстала в соблазнительном золотистом латексе с белокурыми длинными волосами. Такой рекламный кампейн новой коллекции теней для глаз косметического бренда KKW BEAUTY не оставит равнодушным ни одного сторонника.

кім кардашян
Ким Кардашян для бренда KKW BEAUTY / / Instagram /@kimkardashian

кім кардашян
Ким Кардашян для бренда KKW BEAUTY / / Instagram /@kimkardashian

кім кардашян
Ким Кардашян для бренда KKW BEAUTY / / Instagram /@kimkardashian

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Ким Кардашян Новости LifeStyle Эротика
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