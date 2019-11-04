Ким Кардашян перевоплотилась в героиню "Блондинки в законе": что об этом думает Риз Уизерспун

Голливудская актриса Риз Уизерспун, получившая большую известность после исполнения главной роли Эль Вудс в фильме "Блондинка в законе, прокомментировала хеллоуинский образ светской львицы Ким Кардашян.

Риз Уизерспун в интервью Entertainment Tonight Canada заявила, что ей понравилась идея того, что жена Канье Уэста появилась в образе блондинки Эль Вудс. А Дженнифер Энистон добавила, что была поражена, когда увидела такое перевоплощение.

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Риз призналась, что накануне Хэллоуина Кардашян написала ей и поинтересовалась, стоит ли ей перевоплотиться в героиню фильма "Блондинка в законе".

Перед тем, как это сделать, она написала мне и спросила мое мнение. И я подумала: "А давай!". Все получилось замечательно. Она проделала отличную работу,

– прокомментировала Уизерспун.

Добавим, что Ким Кардашян полностью повторила на Хэллоуин Эль Вудс - блондинку, которая поступает на юридический факультет в Гарвард и достигает своей цели, став успешной.

Светская львица на своей странице в инстаграме даже опубликовала ролик, который был показан в оригинальной ленте, как видео-эссе для вступлення Эль Вудс.