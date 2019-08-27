Ким Кардашян перезапустила скандальный бельевой бренд под новым названием: подробности

Американская бизнесвумен Ким Кардашян наконец свободно представила дебютную коллекцию своего бельевого бренда, который ранее имел название Кимоно. 38-летняя знаменитость перерегистрировала марку, и теперь белье самых разных размеров выпускается под другим названием.

Семейство Кардашян-Дженнер всегда считалось одной из самых успешных звездных семей, поскольку они умеют "сделать деньги" из своего имени и из обычной идеи. Так, все бизнесы Ким Кардашян пользовались большой популярностью, тем более, после рекламы, над которой она сама работала, однако с бельевой маркой у Ким Кардашян сложилось не с первого раза.

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В конце июня она презентовала первую коллекцию белья под названием Kimono. Однако представителям Японии такая идея не понравилась. Более того, они назвали это оскорбительным жестом по отношению к их национальной одежде. Несмотря на то, что в регистрационном перечне товаров есть настоящее кимоно, которое Ким Кардашян могла бы выпускать позже, ее фанаты из Японии настаивали в переименовании марки.

Как предприниматель, который ценит свою репутацию, она сразу же согласилась и уже в конце августа, на днях, представила коллекцию под названием Skims. Что интересно, в перезапущенной рекламной кампании она представила белье еще больших размеров, чем было запланировано в предыдущей. Модели нижнего наряда были представлены в размерной сетке от XXS до 5XL.