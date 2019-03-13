Ким Кардашян подчеркнула пышные формы полупрозрачным платьем: соблазнительные фото

133 Читати новину українською
Ким Кардашян показала соблазнительные фото
Ким Кардашян показала соблазнительные фото / Instagram / @kimkardashian

Одна из самых известных американок Ким Кардашьян в очередной раз удивила своих поклонников. Бизнесвумен примерила полупрозрачное платье в стиле греческой богини, которым подчеркнула свои пышные формы.

Знаменитая блогер и актриса реалити-шоу "Семейство Кардашян" активно наполняет свой блог яркими снимками. Не мало у Ким сексуальных фото, на которых она демонстрирует свою стройную талию и пышные ягодицы.

Читайте также: Ким Кардашьян засветила пышное декольте в экстремальном мини-платье

На днях звезда опубликовала очередные снимки, которые взбудоражили сеть. Перед камерой Ким Кардашян предстала в горячем полупрозрачном платье в стиле греческой богини. Наряд от дизайнера Тьери Мюглера актриса выбрала из винтажной коллекции 1999 года.

Привлек внимание поклонников плотный макияж Ким Кардашян. В день съемки звезда призналась, что ее лицо покрылось красными пятнами из-за обострения псориаза. Вероятно, чтобы замаскировать все недостатки, Ким приложила немало усилий и косметики.

Кроме этого, в сети Ким Кардашян анонсировала новый проект. Американка стала лицом берлинского бренда Carolina Lemke и снялась в довольно соблазнительной рекламе. Перед камерой она предстала в белье и чулках, что выглядело пикантно. Очень длинные волосы Ким и ее двойники заинтриговали подписчиков блога.

 

blog_ava
День Святого Патрика 2019: традиции, символы и интересные факты про праздник
сегодня
5133
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Ким Кардашян
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как носить красный костюм: яркие примеры знаменитостей
сегодня 19:26 Как носить красный костюм: яркие примеры знаменитостей
48
7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
сегодня 13:13 7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
2500
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес: история любви знаменитой пары
12 марта 12:31 Дженнифер Лопес и Алекс Родригес: история любви знаменитой пары
240
Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
12 марта 11:50 Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
1191
Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
11 марта 18:00 Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
1074
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук