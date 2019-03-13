Ким Кардашян подчеркнула пышные формы полупрозрачным платьем: соблазнительные фото

Одна из самых известных американок Ким Кардашьян в очередной раз удивила своих поклонников. Бизнесвумен примерила полупрозрачное платье в стиле греческой богини, которым подчеркнула свои пышные формы.

Знаменитая блогер и актриса реалити-шоу "Семейство Кардашян" активно наполняет свой блог яркими снимками. Не мало у Ким сексуальных фото, на которых она демонстрирует свою стройную талию и пышные ягодицы.

Читайте также: Ким Кардашьян засветила пышное декольте в экстремальном мини-платье

На днях звезда опубликовала очередные снимки, которые взбудоражили сеть. Перед камерой Ким Кардашян предстала в горячем полупрозрачном платье в стиле греческой богини. Наряд от дизайнера Тьери Мюглера актриса выбрала из винтажной коллекции 1999 года.

Привлек внимание поклонников плотный макияж Ким Кардашян. В день съемки звезда призналась, что ее лицо покрылось красными пятнами из-за обострения псориаза. Вероятно, чтобы замаскировать все недостатки, Ким приложила немало усилий и косметики.

Кроме этого, в сети Ким Кардашян анонсировала новый проект. Американка стала лицом берлинского бренда Carolina Lemke и снялась в довольно соблазнительной рекламе. Перед камерой она предстала в белье и чулках, что выглядело пикантно. Очень длинные волосы Ким и ее двойники заинтриговали подписчиков блога.