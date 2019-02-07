Ким Кардашян подчеркнула пышные формы в трендовом ретро-платье: яркие фото

Одна из самых известных американок Ким Кардашян любит кичиться яркими нарядами, в которых можно подчеркнуть ее пышные формы. На днях звезда в очередной раз взбудоражила сеть снимками в приталенном платье со змеиным принтом.

Уже в марте 2019 года на американских телеэкранах стартует шестнадцатый сезон популярного шоу "Семейство Кардашян". Перед премьерой первых серий основательница проекта Ким Кардашян решила дать откровенное интервью о съемках и особенностях ее шоу. Поэтому звезда посетила "Ночное шоу с Джимми Фэллоном", где не только потрясла зрителей интересными историями, но и пикантным нарядом.

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Перед телекамерами известная модница появилась в соблазнительном приталенном платье в трендовом змеином принте. Наряд Ким Кардашян выбрала из винтажной коллекции бренда Thierry Mugler, которая была выпущена еще в 1983 году. Тогда стоимость пикантного платья, подчеркнувшего пышные формы звезды, достигала 900 долларов.

Стоит отметить, что в таком ретро-образе Ким Кардашян выглядела очень соблазнительно, что отметил и телеведущий Джимми Фэллон. Яркий look она решила дополнить ботильонами из коллекции бренда мужа Канье Уэста.