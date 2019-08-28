Ким Кардашян похвасталась пышной грудью в крошечном купальнике: горячее фото

Несмотря на то, что известная американская бизнесвумен Ким Кардашян может позволить устроить себе лето в любое время года, она все-таки пытается поймать последние жаркие летние дни. 38-летняя обладательница пышных форм поделилась снимком с отдыха, на котором засветила свою немаленькую грудь.

Накануне Ким Кардашян презентовала выпуск коллекции бельевого бренда, который в июне потерпел фиаско из-за японского названия Кимоно. Отныне он будет иметь другое название. А владелица новой империи решила устроить для себя настоящий релакс после первого перезапуска кампании.

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На новом selfie-фото, которое звезда опубликовала на своей странице в Instagram, она предстала в розовом бюстгальтере от купального костюма. Крошечная модель бикини едва прикрыла интимные части тела Ким Кардашян. Однако о защите лица знаменитость не забыла – его закрывали массивные солнцезащитные очки.

Стоит добавить, что маникюр американской бизнесвумен был в тон к ее пляжному наряду.



Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian