Ким Кардашян похвасталась пышными формами на пляже: пикантные фото

В последний день лета, 31 августа, немало звезд поделились фото с роскошного отдыха. Светская львица Ким Кардашян также не упустила возможности похвастаться пышными формами в купальнике на новых снимках.

Соблазнительные фото Кардашян опубликовала на своей странице в Instagram. На фотографиях красавица жена рэпера Канье Уэста позирует в купальнике металлического оттенка, засветив загар, пышные грудь и ягодицы.

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Снимки смогли прекрасно передать атмосферу последних жарких дней лета. В подписи Ким лаконично оставила "эмоджи" в виде морской волны.

Серия фотографий быстро собрала 3,5 миллиона предпочтений от поклонников в социальных сетях и множество комментариев. С особым интересом подписчики обратили внимание на стройную талию светской львицы.



Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian



Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian



Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian



Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian