Ким Кардашьян похвасталась пышными формами в белом платье: фото

Светская львица Ким Кардашьян поделилась с подписчиками фотографией в новом наряде. 39-летняя звезда часто любит подчеркивать свои формы обтягивающим нарядом, и это фото тоже не стало исключением.

На своей инстаграм-странице Ким опубликовала снимок, сделанный в ее гардеробной. На фоне можно увидеть много полочек с туфлями на каблуках и сумочками разных размеров и видов. На нижних полках стоят сапоги с острыми носками на шпильке. Каждая полка имеет отдельный белый свет, что поразило всех поклонников блогера.

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Но наибольшее внимание привлекла сама красавица. Ким Кардашян позировала в платье белого цвета на бретельках. Наряд подчеркнул ее пышную грудь и бедра. Одну ногу знаменитая модница выставила вперед, насколько ей позволило узкое платье, что выглядело очень эффектно в кадре.

Это не первый раз Ким Кардашян щеголяет своей фигурой в приталенном платье. В гардеробе звезды есть немало платьев такого фасона. Поэтому журналисты LifeStyle 24 составили небольшую подборку фото, подтверждающих это.