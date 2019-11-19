Ким Кардашян похвасталась пышными формами в красном платье: фото

Светская львица Ким Кардашян, которая часто выходит на публику в стильных винтажных образах, стала гостьей церемонии American Influencer Awards, которая прошла 18 ноября во Калифорнии.

Жена рэпера Канье Уэста на мероприятии вручила награду визажисту Марио Дедивановичу, с которым на днях представила совместную коллаборацию KKWxMario с косметическими средствами. Добавим, что именно Марио является создателем знаменитой техники макияжа Ким - контуринга.

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На своей странице в инстаграме дочь Крис Дженнер поздравила визажиста с победой. Кардашян заявила, что гордится Марио и получил заслуженную победу.

Для светского выхода Кардашян надела облегающее бархатное платье из коллекции Dior в восточном стиле. Что интересно, наряд является винтажным, ведь представлен он был в коллекции бренда сезона в 1997 году. Звезда социальных сетей дополнила образ оригинальной обувью на каблуках, которая напоминает вьетнамки.

Ким Кардашян / Getty Images



​Ким Кардашян / Getty Images