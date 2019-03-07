Ким Кардашян похвасталась пышными формами в обтягивающем полупрозрачном комбинезоне

Американская Insta-дива не перестает примерять экстравагантные образы и делиться ними с поклонниками. Так, на новые сексуальные фото 38-летнюю Ким Кардашян вдохновила Парижская атмосфера и прошедшая Неделя моды.

Накануне Ким Кардашян вышла на улицы Парижа в леопардовом total look в пастельных цветах. После этого решила удивить поклонников более сексуальным вечерним образом в трендовом анималистическом наряде.

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Винтажный комбинезон в черном леопардовом принте, который обтягивал пышные ягодицы и тонкую талию Ким Кардашян, только подчеркнул все ее достоинства. На сексуальные фото в стильном наряде звезду вдохновила Парижская атмосфера, ведь знаменитость посещала показы на Неделе моды. Особым французским аксессуаром стал черный берет, а дополнили образ черные лаковые туфли-лодочки на каблуках.

К слову, комбинезон, который она надела, создала популярный дизайнер 80-х и 90-х годов Аззедин Алая. В том же наряде дефилировала по подиуму Наоми Кэмпбелл на показе осень-зима 1991/1992 года.



Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian



Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian