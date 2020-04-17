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Ким Кардашян показала аппетитные формы в белье: сексуальные снимки

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Ким Кардашян в сексуальном белье / Instagram / @kimkardashian

Американская бизнесвумен и модель Ким Кардашян опубликовала новые сексуальные фото в сети. Звезда примерила белье из своей новой линии Stretch Rib, которая поступит в продажу уже до конца апреля 2020 года.

Сейчас американцы находятся на карантине из-за пандемии коронавируса. Однако самоизоляция не помешала Ким Кардашян представить в инстаграме новую линию нижнего белья.

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Для этого звезда сама снялась в пляжной фотосессии, которую провела задолго до карантина. На эффектных фото Ким продемонстрировала три новых комплекта, которые вошли в линию Stretch Rib. Бикини, шорты и удобные топы соблазнительно подчеркнули пышные формы американки.

"Они такие замечательные и комфортные, я знаю, вам понравится", – анонсировала Ким Кардашян.


Ким Кардашян прорекламировала белье / Instagram / @kimkardashian

Известно, что комплекты белья поступят в продажу 21 апреля. Сейчас Ким Кардашян открыла онлайн-регистрацию для модниц, которые хотят приобрести ее изделия. Тысячи людей, по данным западных СМИ, уже в ожидании возможности купить вещи от Ким Кардашян, поэтому фэшн-новинкам уже прогнозируют огромный успех. С такой сексуальной рекламой это было достаточно прогнозируемо.


Ким Кардашян в пляжной фотосессии / Instagram / @kimkardashian


Сексуальная Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Ким Кардашян Эротика
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