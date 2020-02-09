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Ким Кардашян показала яркий образ: соблазнительные фото

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Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Американская светская львица Ким Кардашян поделилась с подписчиками новой фотографией в ярком образе. Фото знаменитость опубликовала на своей странице в инстаграме и за 12 часов оно набрало почти два миллиона лайков.

Представительница телесемейства часто поражает поклонников ярким и откровенным нарядом. Однако на этот раз звезда решила похвастаться роскошным и необычным макияжем. Ким опубликовала фото накануне светского выхода и ее образ действительно завораживает.

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На фотографиях Ким Кадрашян чрезвычайно женственная и нежная. Как известно, теледива преимущественно публикует соблазнительные и эротические фото, однако на этот раз женщина сделала исключение.

Светская львица позирует перед камерой в халате, который привлекательно ниспадает на плечи. На глазах у Ким белые тени, которые сочетаются с черными стрелками, а на губах – нюдовий блеск. Волосы звезды слегка волнистые.

Позже американская знаменитость опубликовала серию жарких фото. Там она позирует в черном кружевном платье с декольте, которое объединила с босоножками черного цвета, которые обвивают ее ноги. 

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Стиль и мода Ким Кардашян
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