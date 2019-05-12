Ким Кардашян показала, как прошла вечеринка baby shower в честь ее четвертого сына: яркие фото

38 Читати новину українською
Вечеринка Ким Кардашян
Вечеринка Ким Кардашян / Instagram/ @kimkardashian

38-летняя Ким Кардашян обнародовала яркие кадры с празднования традиционной американской вечеринки baby shower, которую празднуют до рождения ребенка. Глядя на фотографии, звезда не пожалела денег на отдых и устроила незабываемый девичник вместе со своими подругами и их маленькими дочками.

Несколько дней назад стало известно, что суррогатная мать, которая вынашивала четвертого ребенка для Ким Кардашян и Канье Уэста, родила мальчика. Сразу же после радостной вести 38-летняя знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram снимки с празднования вечеринки baby shower.

Читайте также: Ким Кардашян и Канье Уэст в четвертый раз стали родителями

Первые фотографии с торжества появились в сети в конце апреля, однако атмосферу вечеринки передают лишь кадры, которые обнародовала 38-летняя Ким.

На преждевременное празднование рождения четвертого сына она пригласила свою маму и бабушку, сестер Кардашян-Дженнер со своими детьми, а также нескольких подруг, среди которых неизменной гостьей была Пэрис Хилтон.

Организация праздника была на высшем уровне, как и рождественская вечеринка, на которую Ким потратила более 1 миллиона долларов. Встреча девушек прошла под открытым небом во дворе их с Канье Уэстом дома, а столы и прочий антураж были украшены в голубых тонах.

Кім Кардашян з сестрами і мамою
Ким Кардашян устроила baby shower по случаю рождения четвертого сына / Instagram / @kimkardashian

Кім Кардашян
Ким Кардашян с подругами на вечеринке baby shower / Instagram / @kimkardashian

Кім Кардашян
Ким Кардашян с дочерью Норт Уэст / Instagram / @kimkardashian

Кім Кардашян
Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian
 

blog_ava
12 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
сегодня
2552
Теги: LifeStyle Звездные мамы Ким Кардашян
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День матери: смешные картинки о жизни мам, от которых невозможно сдержать смех
сегодня 14:50 День матери: смешные картинки о жизни мам, от которых невозможно сдержать смех
95
Подарки в День Матери: 14 интересных идей
сегодня 11:57 Подарки в День Матери: 14 интересных идей
Уляна Корицька 26460
День матери: история праздника в Украине и как празднуют в других странах
сегодня 09:58 День матери: история праздника в Украине и как празднуют в других странах
Анастасія Ковач-Петрушенко 5848
"Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
11 мая 11:02 "Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
Юлія Михайлова 13896
7 интересных фактов, которых вы не знали о Сальвадоре Дали
11 мая 10:02 7 интересных фактов, которых вы не знали о Сальвадоре Дали
Наталія Печерська 438
Новости
Больше новостей
Залиште відгук