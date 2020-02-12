Ким Кардашьян показала пикантные фотографии в белье: соблазнительные фото

Светская львица довольно часто становится лицом рекламных кампаний своего бренда SKIMS. Ко Дню влюбленных соблазнительная брюнетка решила выпустить эксклюзивную линейку. Среди моделей, которые демонстрировали белье, - сама Ким Кардашян.

Каждая коллекция бренда SKIMS обречена на оглушительный мировой успех, если основательница марки примеряет наряды на себе. Так, Ким Кардашян смело демонстрирует аппетитные формы в самых откровенных образах.

Читайте также: Ким Кардашян продемонстрировала яркий образ: соблазнительные фото

На страницах ее Инстаграма появился изысканный снимок. На фото звездная мама позирует, сидя в комплекте белья нежно-розового цвета. Высокие трусики подчеркнули стройную талию знаменитой модницы и обтягивающий бюстгальтер – пышную грудь. Для съемки Ким выбрала изысканный фон пудрового оттенка, а романтическую атмосферу дополнили розы.

На фотографиях модель предстала с легким макияжем с акцентом на сияющих губах. Длинные волосы она собрала в тугую косичку, а из аксессуаров выбрала огромные круглые серьги. На других кадрах все внимание приковано к упругим ягодицам Ким Кардашян, которая в очередной раз доказывает безупречность своего тела.



Ким Кардашян для бренда SKIMS / Instagram / @kimkardashian



Ким Кардашян для бренда SKIMS / Instagram / @skims



Ким Кардашян для бренда SKIMS / Instagram / @skims