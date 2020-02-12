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Ким Кардашьян показала пикантные фотографии в белье: соблазнительные фото

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Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Светская львица довольно часто становится лицом рекламных кампаний своего бренда SKIMS. Ко Дню влюбленных соблазнительная брюнетка решила выпустить эксклюзивную линейку. Среди моделей, которые демонстрировали белье, - сама Ким Кардашян.

Каждая коллекция бренда SKIMS обречена на оглушительный мировой успех, если основательница марки примеряет наряды на себе. Так, Ким Кардашян смело демонстрирует аппетитные формы в самых откровенных образах.

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На страницах ее Инстаграма появился изысканный снимок. На фото звездная мама позирует, сидя в комплекте белья нежно-розового цвета. Высокие трусики подчеркнули стройную талию знаменитой модницы и обтягивающий бюстгальтер – пышную грудь. Для съемки Ким выбрала изысканный фон пудрового оттенка, а романтическую атмосферу дополнили розы.

На фотографиях модель предстала с легким макияжем с акцентом на сияющих губах. Длинные волосы она собрала в тугую косичку, а из аксессуаров выбрала огромные круглые серьги. На других кадрах все внимание приковано к упругим ягодицам Ким Кардашян, которая в очередной раз доказывает безупречность своего тела.


Ким Кардашян для бренда SKIMS / Instagram / @kimkardashian


Ким Кардашян для бренда SKIMS / Instagram / @skims


Ким Кардашян для бренда SKIMS / Instagram / @skims

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика Новости LifeStyle LifeStyle Ким Кардашян
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