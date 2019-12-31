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Ким Кардашьян показала пышную грудь в пикантном образе: фото

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Ким Кардашьян / Instagram / @kimkardashian

Светская львица Ким Кардашьян поделилась с подписчиками новой фотографией в пикантном луке. Фото опубликовала на своей странице в инстаграме и уже менее чем через сутки оно набрало почти 3 миллиона лайков. 39-летняя звезда часто любит подчеркивать свои формы обтягивающими нарядами и это фото тоже не стало исключением.

На этот раз Ким надела черное обтягивающие платье с откровенной линией декольте, которое подчеркивало ее пышную грудь. Волосы были распущены и красиво уложенные в объемную прическу, на лице – макияж в естественных тонах, а на груди висело несколько золотых подвесок.

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Под фото Ким опубликовала сообщение, в котором призывает поклонников покупать ее косметические средства и предлагает хорошие праздничные скидки.

Напомним, недавно Кардашьян выпустила новую праздничную сияющую коллекцию косметики под названием Glitz & Glam. Эта коллекция создана для дополнения образа на новогодней вечеринке или же чтобы сделать подарок подруге, маме или сестре. Одним из самых сияющих продуктов коллекции стал шиммер для тела: Rose Gold editions of Perfecting Body Shimmer и Shimmer Powder for Face & Body.

"Жемчужины с высокой способностью излучать максимальное сияние, а увлажняющие ингредиенты дают вам здоровый, длительный и сияющий эффект", – сказала Ким Кардашьян.

 

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Мода Ким Кардашян
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