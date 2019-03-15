Ким Кардашян поразила коллекцией обуви и сумок: фото

Светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашян показала поклонникам в сети, как выглядит комната, в которой она хранит свои коллекции обуви и сумок.

Фото из своего гардероба Ким опубликовала на странице в Instagram. Читайте также: Ким Кардашян подчеркнула пышные формы полупрозрачным платьем: соблазнительные фото На снимке Ким позирует в обольстительном платье молочного цвета с обнаженной спиной. На ее фоне полки с обувью, сумками и аксессуарами люксовых брендов. Добавим, что это лишь малая часть коллекции одежды жены Канье Уэста. "Примерка", – коротко отметила светская львица в подписи к фотографии.

Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian