Ким Кардашян поразила коллекцией обуви и сумок: фото
Светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашян показала поклонникам в сети, как выглядит комната, в которой она хранит свои коллекции обуви и сумок.
Фото из своего гардероба Ким опубликовала на странице в Instagram.
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На снимке Ким позирует в обольстительном платье молочного цвета с обнаженной спиной. На ее фоне полки с обувью, сумками и аксессуарами люксовых брендов. Добавим, что это лишь малая часть коллекции одежды жены Канье Уэста.
"Примерка", – коротко отметила светская львица в подписи к фотографии.
Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian
Источник: LifeStyle 24
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