Ким Кардашян поразила коллекцией обуви и сумок: фото

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Ким Кардашян
Ким Кардашян / www.gettyimages.com

Светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашян показала поклонникам в сети, как выглядит комната, в которой она хранит свои коллекции обуви и сумок.

Фото из своего гардероба Ким опубликовала на странице в Instagram.

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На снимке Ким позирует в обольстительном платье молочного цвета с обнаженной спиной. На ее фоне полки с обувью, сумками и аксессуарами люксовых брендов. Добавим, что это лишь малая часть коллекции одежды жены Канье Уэста.

"Примерка", – коротко отметила светская львица в подписи к фотографии.

Кім Кардашян
Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian

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Теги: LifeStyle Ким Кардашян
Источник: LifeStyle 24
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