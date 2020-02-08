Ким Кардашян поразила откровенным фото из гардеробной

Светская львица Ким Кардашян не перестает демонстрировать свою изящную фигуру. Представительница телесемейства регулярно публикует фото в нижнем белье и удивляет поклонников.

Знаменитая Ким Кардашян не теряет ни одного случая показать пышные формы и прелести своего тела. Звезда не только позирует для рекламных кампаний, но и часто публикует домашние фотографии, которые поражают откровенностью. Очередной горячий снимок Ким распространила на своей официальной странице в инстаграме.

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Кардашян в который раз похвасталась соблазнительной фигурой. Она обнародовала фото из гардеробной, где позирует вприсядку в гардеробной.

Одета светская львица в комплект нижнего белья синего цвета, который хорошо подчеркивает ее сексуальную фигуру. Волосы Ким собрала в косу. Макияж с черными стрелками сделал ее образ еще более привлекательным.

Мы подготовили для вас подборку откровенных образов соблазнительной Ким Кардашян.