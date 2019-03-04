Ким Кардашян посетила церковную службу со своей дочкой Норт Уэст

33 Читати новину українською
Ким Кардашян с дочерью Норт
Ким Кардашян с дочерью Норт / Instagram / @kimkwmania

Знаменитая американская звезда Ким Кардашян удивила поклонников своим новым выходом. Insta-дева не посетила светскую вечеринку, как от нее часто ожидают, а церковную службу. Свою старшую дочь Норт Уэст она взяла с собой.

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" решила поставить на паузу пышные празднества и шумные вечеринки. 38-летнюю Ким Кардашьян папарацци заметили в церкви в Калабасасе, что в Калифорнии. Для появления на церковной службе знаменитость выбрала привычный для нее look.

Читайте также: Пятилетняя дочь Ким Кардашян Норт Уэст впервые снялась для глянца без мамы: очаровательные фото

Ким надела наряд в стиле "кэжуал" в коричневых тонах. На ней был светлый гольф, заправленный в штаны с нашитыми массивными карманами. Спортивный наряд звезды дополнили темные сапоги на высоком каблуке и солнцезащитные очки. Рядом с ней за руку шла ее дочь Норт Уэст. Для 5-летней дочери Ким выбрала яркое салатовое платье.

Кім Кардашян і донька Норт Вест
Ким Кардашян с дочерью Норт Уэст / Instagram / @kardasheans

Пока Ким с дочкой прибывали на службу, ее муж готовился к концерту в церкви. Каждое воскресенье 41-летний Канье Уэст вместе с другими музыкантами исполняет госпелы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kanye West (@kanyew.est)

 

blog_ava
Масленица 2019 в Украине: дата, традиции и что нельзя делать в этот праздник
сегодня
91773
Теги: LifeStyle Ким Кардашян Мода
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Дэниел Крейг празднует день рождения: лучшие фильмы с актером
2 марта 21:03 Дэниел Крейг празднует день рождения: лучшие фильмы с актером
142
Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
2 марта 10:02 Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
754
7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
1 марта 18:02 7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
1542
Отдых на море в марте: список лучших мест куда можно отправиться
1 марта 12:25 Отдых на море в марте: список лучших мест куда можно отправиться
Юлія Турелик 646
Горы зовут: горные маршруты Грузии, от которых захватывает дыхание
1 марта 11:00 Горы зовут: горные маршруты Грузии, от которых захватывает дыхание
217
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук