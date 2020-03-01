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Ким Кардашян посетила воскресную службу в латексном комбинезоне: неординарный выбор звезды

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Светская львица умеет эпатировать и поражать публику своим появлением. Образы Ким Кардашян быстро становятся трендом в модной индустрии. Во французской столице в разгар Недели моды она посетила воскресную службу мужа Канье Уэста. Для мероприятия она выбрала соблазнительный латекс.

Звездная семья прилетела в Париж, чтобы рэпер Канье Уэст смог привлечь Европу к своей традиционной воскресной службе. Исполнителя поддержали жена Ким Кардашян и ее сестра Кортни Кардашян, которые для мероприятия выбрали своеобразный family look, в котором появились в стенах старинного театра Буфф дю Нор.

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Многодетная мама, которая не привыкла оставаться без внимания папарацци, поразила выбором наряда. Ким Кардашян любит щеголять своими формами, поэтому решилась показать тело в полной красе. Она дефилировала столицей Франции в латексном комбинезоне карамельного цвета от премиального дома моды Balmain. Аутфит был представлен на Неделе моды в Париже дизайнером Оливье Рустеном всего несколько дней назад.

Важным элементом наряда стали перчатки, объединенные с комбинезоном. Look Ким дополнила босоножками песочного цвета на каблуке и небольшим клатчем. Волосы она собрала в длинный низкий хвост и не забыла о традиционном макияже.


Ким Кардашян в латексном костюме / Instagram / @thehapablonde


Ким Кардашян в латексном костюме / Screenshot / Instagram / @kimkardashian

Старшая 40-летняя сестра Ким Кардашян Кортни поддержала ее во время выхода. Она тоже предстала в комбинезоне Balmain, выбрав шоколадный оттенок и черные высокие сапоги на низком ходу.


Ким и Кортни Кардашян в латексных костюмах / Instagram / @thehapablonde

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Модные бренды Кортни Кардашян Ким Кардашян Стиль и мода
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