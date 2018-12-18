Ким Кардашян потратила на рождественскую вечеринку почти 1,5 млн долларов: шокирующие детали

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Ким Кардашян с мужем и детьми
Ким Кардашян с мужем и детьми / Instagram/ @kimkardashian

Несколько дней назад страны ЕС праздновали католическое Рождество. Знаменитости делились фотографиями с домашнего празднования вместе с родителями, детьми и вторыми половинками. Однако 38-летняя звезда Ким Кардашян решила организовать грандиозную вечеринку, на которую пригласила все семейство и много друзей. Как сообщают иностранные СМИ, за такое удовольствие ей пришлось заплатить более 1 млн долл

Недавно католический мир отпраздновал Рождество Христово и, если в некоторых звездных семьях его праздновали тихо и по-домашнему, то в семье Кардашян предпочли шумную вечеринку. 38-летняя Ким и ее муж Канье Уэст не пожалели выложить из своего бюджета около 1,3 миллиона долларов за один праздничный вечер.

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Как сообщает издание People, флористом рождественской вечеринки у семейства Кардашян была Эшли Грир, владелица агенства DC Atelier Ashley Flowers. К слову, именно эта женщина работала над декором Белого дома при правлении Барака Обамы.

 

По подсчетам экспертов, для того, чтобы покрыть всю придомовую территорию снегом, пришлось заплатить 350 тысяч долларов. А фонари, облака из "снега" и интерьер светильников стоил около 80 тысяч долларов.

 

Некоторые изменения в ландшафте были организованы компанией The Trask House. По словам Эшли Грир, скорее всего, агенство использовало более 200 тонн настоящего льда, который превратили в снег, чтобы сделать холм для катка. Это тоже дорогое удовольствие.

 

На рождественской вечеринке семейства Кардашьян выступал Джон Ледженд. Поскольку он является другом семьи, вероятно, он пел бесплатно, но его шоу-программа стоит примерно 500 тысяч долларов. Также нужно было декорировать шатер, в котором он выступал, это стоило около 15 тысяч долларов.

Любимой фотозоной на празднике стал тоннель из фонарей. Предполагается, что его создателем стал скульптор и художник Kathy Temin. Ее искусство очень ценят в современных галереях Австралии, за отдельные ее творения нужно отдать примерно 10 тысяч долларов.

Кім Кардашян
Ким Кардашян с семьей на рождественской вечеринке дома / Instagram / @kimkardashian

Весь лес из белых деревьев, елок и сугробов снега обошелся в 200 тысяч долларов. Наконец дошло дело до столов. Как сообщается, одно место стоило около 400 долларов. К слову, на вечеринке было 200 человек.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Mindy Weiss (@mindyweiss)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kathy Temin (@kathytemin)

 

 

Теги: Мода LifeStyle Канье Вест Ким Кардашян
Источник: Lifestyle
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