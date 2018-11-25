Ким Кардашян позволила своей дочери сделать ей макияж: забавное фото

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Ким Кардашян
Ким Кардашян / Instagram @ kimkardashian

Модель, актрису и бизнесвумен Ким Кардашян поклонники привыкли видеть с идеальным макияжем. Однако звезда не всегда выглядит столь безупречно.

Ким Кардашян решила позволить своей 5-летней дочери Норт сделать ей макияж. Девочка, которая неоднократно появляется в блоге своей звездной мамы, не стесняясь камеры, с упоением приступила к работе.

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В Instagram-Stories известная американка опубликовала результаты эксперимента. Норт пошагово рассказала, как "правильно" наносить косметику бренда Ким Кардашян. 5-летняя девочка наложила на лицо мамы тональный крем, растерла его пудрой и подвела глаза черным карандашом и тенями. Результаты изрядно рассмешили сеть.

Кім Кардашян
Ким Кардашян / Instagram @ kimkardashian

Кім Кардашян та її донька Норт
Ким Кардашян с дочерью Норт / Instagram @ kimkardashian

5-річна Норт зробила макіяж зірковій мамі
5-летняя Норт сделала макияж звездной маме / Instagram @ kimkardashian

Експеримент від Кім Кардашян
Эксперимент от Ким Кардашян / Instagram @ kimkardashian

Кумедні фото Кім Кардашян
Забавные фото Ким Кардашян / Instagram @ kimkardashian

Стоит отметить, что 5-летняя Норт неоднократно пробовала себя в качестве модели. Дочь Ким Кардашян и Канье Веста рекламировала косметику своей звездной матери и предстала в стильных вещах в ее блоге.

Теги: LifeStyle Ким Кардашян Дети и несовершеннолетние
Источник: 24 Канал
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