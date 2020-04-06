Ким Кардашян представила новую линию белья: сексуальные фото

Хотя Ким Кардашян с мужем Канье Уэстом и детьми находятся на карантине, это не повод отказаться от работы. Так, в сети звезда презентовала новую линию белья, которая вызвала восторг у тысяч ее поклонников.

Известно, что фотосессию Ким Кардашян провела незадолго до пандемии коронавируса. На соблазнительных снимках звезда появилась в бесшовных трусах с завышенной талией, стрингах, а также кроп-топах. Все сексуальные комплекты белья вошли в новую коллекцию бренда Skims. Особенная линия одежды от Ким Кардашян получила название Small Essentials, о чем дизайнер охотно рассказала поклонникам.

Смотрите также: Кендалл Дженнер похвасталась роскошной фигурой в бикини: сексуальные фото

"Вернитесь к базовым вещам с помощью Skims Small Essentials – коллекции с эффектом второй кожи. Купить новые модели, которые сделаны в пяти цветах, можно 8 апреля с 9 утра до 12 ночи", – анонсировала Ким Кардашян.

Сейчас уже создалась онлайн-очередь из модниц, которые хотят приобрести белье от американской звезды. Бешеный спрос на коллекцию прогнозировался, ведь от сексуальных рекламных фото Ким Кардашян невозможно оторвать взгляд.

Ким Кардашян в соблазнительной рекламе Skims / Instagram / @skims

Как известно, этот коммерческий проект Ким Кардашян создала в 2019 году. Она заявила, что каждая женщина нуждается в качественном коррекционном нижнем белье всех оттенков кожи. Коллекцию она решила назвать Kimono, из-за чего получила шквал критики. Японцы требовали не использовать в бренде таких товаров название их национальной одежды, а в знак протеста даже создали хэштег #KimOhNo. После громкого скандала Ким Кардашян объявила о перезапуске ее проекта, который уже вышел под названием Skims.