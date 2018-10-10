Ким Кардашян примерила прозрачное платье на голое тело: фото 18+

Американская звезда реалити-шоу и модель Ким Кардашян сумела поразить своих поклонников в сети. Знаменитость опубликовала довольно пикантное фото без нижнего белья.

Перед камерой Ким Кардашян позировала в прозрачном белом платье на бретельках, которое обнажило пышную грудь звезды и бедра. Кроме этого, наряд имел блеск, что добавило образу американки еще большей роскоши.

Читайте также: Трусы и крохотный топ: Ким Кардашян призналась, в чем она любит засыпать

"Примерка", – лаконично написала Ким Кардашян.

Фотография, сделанная в коридоре ее голливудского имения, сразу же взбудоражила сеть. Всего за несколько часов фото Ким Кардашян понравилось более 3 миллионам пользователей сети. Кроме этого, поклонники засыпали звезду вопросами о платье, однако блогерша не ответила, на каком событии засветит такое пикантное платье.

К слову, Ким Кардашян – известная сторонница сексуальных образов. В гардеробе знаменитости немало мини-платьев, топов, прозрачной и латексной одежды. Даже в вечернем платье обольстительная актриса выглядит очень пикантно.