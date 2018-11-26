Ким Кардашян призналась, что выходила замуж под действием наркотиков: шокирующие детали

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Ким Кардашян
Ким Кардашян / Instagram/ @kimkardashian

38-летняя звезда реалити-шоу "Семейство Кардяшян" и мама троих детей из-за свей популярности часто попадает в центр скандалов, касающихся ее семьи или непосредственно ее самой. Следовательно, недавно Ким Кардашян потрясла поклонников новостью, признавшись, что выходила замуж "под кайфом".

Ким Кардашян – счастливая мама троих детей и жена Канье Уэста, однако не всегда в ее жизни были только белые полосы. Она пережила развод, домашнее насилие и была участницей большого секс-скандала, а ее нынешнему мужу рекомендовали держаться от нее как можно дальше.

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В реалити-шоу "Семейство Кардашян" звезда часто делится откровенными подробностями из ее личной жизни. В одной из последних серий 15 сезона Ким призналась, что первый брак она принимала, будучи под действием наркотиков. Модель выходила замуж за Дэймона Томаса, когда ей было 19 лет.

Я была под "экстази", когда впервые выходила замуж. Этот наркотик несколько раз сыграл со мной злую шутку. Сначала я шла под венец "под кайфом", а затем записала домашнее секс-видео с Рэй Джеем, находясь под этим же запрещенным веществом. Все плохое в моей жизни случалось именно из-за наркотиков,
– поделилась 38-летняя Ким Кардяшян.

Кім Кардашян
Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Напомним, что Ким Кардашян вышла замуж за Дэймона Томаса в 2000 году. Сразу после свадьбы муж начал издеваться над ней и запретил общаться с друзьями и семьей. Их брак продлился 4 года. А в 2003 году в сети появилось домашнее интимное видео, которое Ким сняла вместе со своим бойфрендом Рэй Джеем.

Теги: LifeStyle Ким Кардашян Мода Звездные свадьбы
Источник: 24 канал
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