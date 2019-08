Ким Кардашян призналась, кто из звезд помог ей получить мировую славу

Американская звезда реалити-шоу и знаменитая бизнес-вумен Ким Кардашян публично призналась, кто помог ей получить такую бешеную популярность в мире. Как оказалось, она работала у Пэрис Хилтон помощницей и благодаря светской львице сделала первые шаги к всемирной славе.

Об этом сама Ким призналась в анонсе новой серии популярного шоу "Семейство Кардашян" (Keeping Up With Kardashians). В разговоре со своей сестрой Хлои она начала откровенно рассказывать свою историю дружбы с Пэрис Хилтон. По словам Ким Кардашян, светская львица вдохновила ее создать реалити-шоу и познакомила с американской богемой.

Я действительно готова сделать для нее все. Я обязана ей своей карьерой и полностью это признаю! Понимаю, что мало бы кто хотел сказать: "Я стала известной благодаря Пэрис". Но это правда. Поэтому я хотела что-то сделать, чтобы отблагодарить ее,

– откровенно рассказала Ким Кардашян.

В знак благодарности знаменитая американка снялась в клипе Пэрис Хилтон. Ким призналась, что сразу же согласилась на предложение своей подруги и нашла время в насыщенном графике для съемок. Клип создавали ночью, ибо только тогда знаменитая Кардашян имела свободные часы для этого.

Премьера видео Пэрис Хилтон Best friend's Ass состоялась 26 мая на YouTube-канале звезды. В ролике американки сыграли двух подруг, которые развлекаются на вечеринке и весело проводят время. За считанные дни видео получило бешеную популярность, а в сети появились десятки каверов на клип.

Как известно, Пэрис Хилтон и Ким Кардашян могут похвастаться крепкой дружбой. Знаменитости не только общаются друг с другом, но и вместе проводят религиозные праздники. В частности, в 2018 году Пэрис посетила семейную вечеринку Кардашьян по случаю Рождества.