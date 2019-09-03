Ким Кардашян призналась, планирует ли пополнение в семье

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Ким Кардашян с дочкой Чикаго
Ким Кардашян с дочкой Чикаго / Instagram / @kimkardashian

Светская львица Ким Кардашян знаменита не только своими доходами и бизнесом, который активно развивает в социальных сетях, но и большой семьей. Сейчас у женщины и ее мужа Канье Уэста – четверо детей, и на днях она призналась, планирует ли пополнение в стенах своего дома.

На днях звезда обратилась к своим фанатам в Instagram-Stories с просьбой дать ей несколько вопросов, которые их интересуют. На одно из них, в котором поклонник спросил "Ты хочешь больше детей", звезда ответила, что нет.

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Я очень люблю всех своих детей. Но четверо – это максимум, с которым я могу справиться учитывая мою занятость. Ведь каждому из них нужно очень много внимания,
– откровенно рассказала озабочена мама.

Кім Кардашян
Ким Кардашян ответила, планирует ли еще рожать детей / Instagram-Stories / @kimkardashian

Добавим, что Ким воспитывает четверых детей – дочь Норт и сына Сэйнта она родила сама, а дочь Чикаго и младшего сына Псалма ей родили суррогатные матери. Звезда всегда проводит с детьми все свое свободное время, а старшую дочь Норт все чаще берет с собой на светские мероприятия и показывает ее миру, за что Ким неоднократно осуждают в "мамшейминге".

 

 

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Теги: LifeStyle Звездные дети Звездные мамы Ким Кардашян
Источник: LifeStyle 24
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