Ким Кардашян рассказала, как Канье Уэст реагирует на ее сексуальные фото

Светская львица, модель и актриса Ким Кардашян уже давно заполонила сеть интимными снимками. Звезда не стесняется полностью обнажаться и позировать в провокационной одежде.

В одном из выпусков шоу Эллен Дедженерес Ким откровенно рассказала, как ее муж, рэпер Канье Уэст, относится к такому эпатажу. Об этом сообщает The Daily Mail.

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По словам Ким Кардашян, ее муж уже смирился с таким предпочтением звезды. Поэтому его реакция на сексапильные фото жены в основном сдержанная.

Он по-разному относится к таким снимкам. Мой муж всегда говорит, чтобы я верила в свои силы. Мы с юмором относимся к таким сообщениям, но порой он переживает из-за них,

– призналась Ким Кардашян.

Светская львица добавила, что больше всего Канье Уэсту не понравилось фото, которое Ким опубликовала еще в августе. На кадрах она позировала в нижнем белье на их кухне. Ким Кардашян объяснила, что в таком виде не готовит пищу, однако ее муж от такого кадра долго злился.



Ким Кардашян разозлила мужа обнаженным фото / The Daily Mail

Мои предпочтения меняются время от времени. Иногда я думаю: "Хорошо, надо быть более консервативной в моем Instagram". Но порой мне и вправду нужно запостить мое удачное фото или снимок, на котором видно мои достижения в спортзале. Тогда я преподаю его, а Канье свирепствует. Это замкнутый круг.

– добавила Ким.

Стоит отметить, что звезда – одна из самых успешных блоггеров в мире. Ким Кардашян публикует откровенные снимки, которые оценивают в минимум 2 миллиона лайков. Такая активность в сети ежегодно приносит ей немалый доход, следовательно Канье Уэст мирится с такими сексуальными сообщениями его жены.