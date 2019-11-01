Ким Кардашян с детьми и мужем примерили образы из каменного века – героев сериала "Флинстоуны"
Отпраздновать Хэллоуин-2019 всей семьей легко, особенно интересным занятием становится подготовить тематические костюмы для каждого члена семьи. В этом году семейство Кардашян-Уэст продемонстрировало интересные образы – они перевоплотиться в главных героев мультсериала "Флинстоуны".
Американский телесериал "Флинстоуны" выходил в 1960-1966 годах, и в нем рассказывалось о жизни главного героя Фреда Флинстоуна и его семьи, проживающей в Бедроке в каменном веке.
Читайте также: Потрясающие перевоплощения Хайди Клум на Хэллоуин: подборка всех образов за 19 лет
Ким Кардашян для празднования Хэллоуина-2019 соорудила костюм Бетти Рубл из синего платья, дополнив look короткой прической и синим бантом. Муж Ким Канье Уэст решил стать динозавром Дино.
Мультсериал "Флинстоуны"
Старшие дети супругов Кардашян-Уэст Норт и Сейнт были одеты в образы Вильмы и Фреда Флинстоунов. Для Чикаго звездная мама подготовила "аутфит" малыша Пеббла, а 5-месячный Псалом был малышом Бемм-Бемм.
Это семейное фото было таким вызовом, потому что Чикаго очень испугалась Дино! Мы пытались объяснить и показать ей, что это просто папа, но она еще не поняла эту концепцию!
– поделилась Кардашян в подписи.
Смотрите все фото семейства Кардашян-Уэст:
Семейство Кардашян-Уэст празднует Хэллоуин-2019 / Instagram / @kimkardashian
Выбор редакции
-
С разницей в 51 год: Григорий Чапкис заявил, что живет с женщиной значительно моложе негосегодня , 15:20
-
Хеллоуин-2019: какие шокирующие и неожиданные образы выбрали звезды в вечер "всех святых" – фотосегодня , 11:59
-
Майкл Джексон седьмой раз возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых умерших звезд31 октября , 18:28