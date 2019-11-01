Ким Кардашян с детьми и мужем примерили образы из каменного века – героев сериала "Флинстоуны"

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Семейство Кардашян-Уэст
Семейство Кардашян-Уэст / Instagram / @kimkardashian

Отпраздновать Хэллоуин-2019 всей семьей легко, особенно интересным занятием становится подготовить тематические костюмы для каждого члена семьи. В этом году семейство Кардашян-Уэст продемонстрировало интересные образы – они перевоплотиться в главных героев мультсериала "Флинстоуны".

Американский телесериал "Флинстоуны" выходил в 1960-1966 годах, и в нем рассказывалось о жизни главного героя Фреда Флинстоуна и его семьи, проживающей в Бедроке в каменном веке.

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Ким Кардашян для празднования Хэллоуина-2019 соорудила костюм Бетти Рубл из синего платья, дополнив look короткой прической и синим бантом. Муж Ким Канье Уэст решил стать динозавром Дино.


Мультсериал "Флинстоуны"

Старшие дети супругов Кардашян-Уэст Норт и Сейнт были одеты в образы Вильмы и Фреда Флинстоунов. Для Чикаго звездная мама подготовила "аутфит" малыша Пеббла, а 5-месячный Псалом был малышом Бемм-Бемм.

Это семейное фото было таким вызовом, потому что Чикаго очень испугалась Дино! Мы пытались объяснить и показать ей, что это просто папа, но она еще не поняла эту концепцию!
– поделилась Кардашян в подписи.

Смотрите все фото семейства Кардашян-Уэст:

Семейство Кардашян-Уэст празднует Хэллоуин-2019 / Instagram / @kimkardashian

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Канье Вест Ким Кардашян Хэллоуин
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