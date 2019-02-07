Ким Кардашян с сестрой Кортни похвастались пышными бюстами на вечеринке

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Кортни и Ким Кардашян
Кортни и Ким Кардашян / Instagram/ @bestkardashians

Накануне в Нью-Йорке состоялся традиционный благотворительный вечер amfAR. На мероприятие, целью которого является сбор средств для борьбы со СПИД знаменитости пришли в довольно открытых нарядах. Так, знаменитые сестры Кардашьян продемонстрировали свои пышные декольте в откровенных платьях.

В среду, 6 февраля, в Нью-Йорке состоялось благотворительное мероприятие, которое из года в год проводят организаторы, чтобы собрать как можно больше денег для борьбы со СПИД. Гала-вечер под названием amfAR собрал немало знаменитостей, больше всего среди которых было моделей с мировыми именами.

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Так, звездные сестры Ким и Кортни Кардашян также стали гостями благотворительного мероприятия. Модели дополняли друг друга и вместе создали черный total look. Они обе надели длинные вечерние платья, изюминкой которых были разрезы от бедра и глубокие декольте. И если Кортни выбрала более сдержанный фасон, то Ким позволила себе дать волю и ее вырез шел вплоть до талии.

Кім Кардашян Кортні Кардашян
Ким и Кортни Кардашян / Instagram / @wwd

Кім Кардашян
Ким и Кортни Кардашян / Instagram / @fashiontomax

Кім і Кортні Кардашян
Ким и Кортни Кардашян / Instagram / @bestkardashians
 

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Эротика Ким Кардашян Кортни Кардашян
Источник: 24 канал
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