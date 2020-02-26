Ким Кардашян, Шер и Наоми Кэмпбелл удивили поклонников общей съемкой: фото

Еще в конце января 2020 года в сеть попало совместное фото Ким Кардашян и легендарной певицы Шер. Однако детали проекта оставляли в секрете. Но на днях стало известно, что знаменитости снялись для нового выпуска журнала CR Fashion Book, прибавив к своему тандему модель Наоми Кэмпбелл.

Уже в марте 2020 в продажу поступит новый выпуск CR Fashion Book, который уже вызвал немалое обсуждения в сети. Авторы проекта опубликовали результаты стильной съемки, в которой приняли участие Ким Кардашян, Шер и Наоми Кэмпбелл. Такой тандем выбрал Карин Ройтфельд – экс-редактор французского Vogue, который сейчас возглавляет CR Fashion Book.

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Для знаменитых красавиц он выбрал необычные и довольно экстравагантные образы. 39-летняя Ким, 49-летняя Наоми и 73-летняя Шер перевоплотились в грубых байкерш, которые охотно оседлали мотоцикл. Для съемки красавицы примерили монохромные черные образы и кожаную одежду. А вот дополняли их образы высокие прически в стиле восьмидесятых. Такой имидж был близок для Шер, ведь в свое время она уже красовалась с подобными укладками волос.



Ким Кардашян, Шер и Наоми Кэмпбелл в стильной фотосессии/ CR Fashion Book

Интересно, что для Ким эта съемка была очень особенной. Звезда реалити-шоу и знаменитая американская бизнесвумен не скрывает, что является преданной фанаткой творчества Шер. Ким Кардашян со своими подругами неоднократно посещала концерты легендарной артистки и даже повторяла ее образы. В чем секрет такой популярности – на этот вопрос не знает ответа и сама Шер.

"Честно говоря, я такого не ожидала. Когда я выхожу на сцену, то в зале вижу людей самых разных поколений: от мала до велика. Это действительно нечто особенное. Я знаю, что делаю людей счастливыми, и считаю, что это мой дар" , – рассказала Шер журналистам CR Fashion Book.