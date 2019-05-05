Ким Кардашьян снялась в клипе Пэрис Хилтон: фотофакты

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Ким Кардашян и Пэрис Хилтон
Ким Кардашян и Пэрис Хилтон / Instagram / @sbelondon

Звезда Instagram и известная модель Ким Кардашян является близкой подругой актрисы и певицы Пэрис Хилтон. 38-летняя Ким оказала Пэрис дружескую услугу и снялась вместе с артисткой в ее новом клипе.

Вскоре поклонники Ким Кардашян смогут увидеть своего кумира в непривычной для нее отрасли. Insta-дива и модель согласилась на участие в съемках нового клипа Пэрис Хилтон, с которой они тесно дружат и даже отмечают вместе такие семейные праздники, как, к примеру, Рождество в 2018 году.

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Песня, в которой знаменитости предстанут вместе, имеет довольно символичное название как для совместной работы. Будущий хит будет называться "Best friend's Ass". Съемки клипа проходят в Лос-Анджелесе, однако дата премьеры пока неизвестна.

Пэрис Хилтон опубликовала на своей странице короткий видеоролик, на котором предстала вместе с Ким Кардашян. "Тайный проект", – прокомментировала его звезда. Однако их коллаборация не является большой тайной, ведь в сеть также попало много снимков от папарацци.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton)

 

Кім Кадрашян
Ким Кардашян и Пэрис Хилтон / Instagram / @sbelondon

Кім Кардашян і Періс Хілтон
Ким Кардашян и Пэрис Хилтон / Instagram / @kkwmafia

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Теги: LifeStyle Музыка Голливуд Пэрис Хилтон Ким Кардашян
Источник: LifeStyle 24
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