Ким Кардашян снялась в соблазнительной съемке с моделью, которая имеет болезнь витилиго

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Ким Кардашян и Винни Харлоу в кампейне KKW x WINNIE Collab
Ким Кардашян и Винни Харлоу в кампейне KKW x WINNIE Collab / Instagram / @kimkardashian

Светская львица Ким Кардашян, которая ведет успешный бизнес вне социальных сетей, похвасталась кадрами с горячей фотоистории. На ней она позировала вместе с Винни Харлоу – моделью, имеющей болезнь витилиго.

Стандарты красоты ежегодно разрушают собственные рамки и удивляют мир не только новыми фигурами в шоу-бизнесе, но и потрясающими коллаборациями звезд. На этот раз сотрудничество состоялось между Ким и Винни – женщины решили выпустить совместную линию косметики KKW x WINNIE Collab, продажа которой стартует уже 13 сентября.

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Для кампейна косметики звезды примерили похожие образы: прозрачное платье с длинным рукавом и комбинезон черного цвета. Высоко собранные хвосты и насыщенный макияж стали завершением вида Ким и Винни, сделав их невероятно похожими между собой. А обнаженная грудь и бежевое нижнее белье добавили провокативности нарядам.


Ким Кардашян и Винни Харлоу в капмейне KKW x WINNIE Collab / Instagram / @winnieharlow, @kimkardashian, @kkwbeauty

На других снимках блогерша и модель продемонстрировали косметику, в которую вошли две палетки блестящих и матовых теней теплых оттенков, хайлайтер и три цвета блесков для губ.


Линия косметики KKW x WINNIE Collab / Instagram / @winnieharlow

Кто такая Винни Харлоу?
Модель, которая имеет редкое заболевание кожи – нарушением пигментации, витилиго. Девушка стала открытием шоу "Топ-модель по-американски" Тайры Бэнкс. Всего за несколько сезонов она возглавила рекламные кампании Desigual, Swarovski и Covergirl и появилась на обложках десятка глянцевых изданий. Кроме этого, в 2018 году Винни Харлоу присоединилась к "ангелам" Victoria's Secret, а в ноябре 2019 года впервые вышла на сцену грандиозного показа нижнего белья.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Ким Кардашян Мода
Источник: LifeStyle 24
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