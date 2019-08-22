Ким Кардашян со всеми детьми отдыхает от критики на Багамах: милые фото звездной семьи
После шквала критики из-за фотошопа Ким Кардашян взяла всех детей и отправилась на отдых в теплые края. На берегу океана на Багамах звездная мама устроила целую фотосессию вместе со своими дочерьми и сыновьями.
Накануне американскую звезду семейного реалити-шоу обвинили в смешном фотошопе. 38-летняя Ким Кардашян случайно "добавила" себе шестой палец. Да, вероятно, после шквала критики, который на нее обрушился в комментариях к фотографии в Instagram, она вместе с семьей улетела на Багамские острова.
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Так, на фоне невероятных морских пейзажей звездная мама устроила семейную фотосессию со всеми своими детьми. Это первое совместное фото потомков, которым поделилась Ким Кардашян.
Багамские острова. Я думала, что сделать снимок со всеми детьми будет трудно, боже мой, это почти невозможно,
– написала знаменитая брюнетка.
Что интересно, даже для отдыха на острове она подумала о стильных пляжных нарядах, а именно о красивых family look. Поэтому на пляжных фото Ким Кардашян и ее дочери, 6-летняя Норт и годовалая Чикаго, появились на фото в одинаковых купальниках серебристого оттенка. А для 3-летнего Уеста и 3-месячного Псалма звезда шоу "Семейство Кардашян" выбрала стильные темные шорты.
Ким Кардашян с детьми / Instagram / @kimkardashian
Ким Кардашян с 6-летней Норт и годовалой Чикаго / Instagram / @kimkardashian
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