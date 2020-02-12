Ким Кардашян умилила сеть семейными фотографиями

Американская светская львица Ким Кардашян делится с поклонниками не только соблазнительными фотографиями. Звезда также часто публикует нежные фото с мужем и детьми.

Представительница знаменитого телесемейства Ким Кардашян запостила в Инстаграме серию очаровательных кадров с детьми и мужем Канье Уэстом. Дети веселятся и лакомятся сладостями в тематическом парке развлечений Stormi World. Звездные родители посетили этот парк вместе с детьми и провели время в кругу семьи.

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Для семейной прогулки Ким выбрала зеленую блузку с глубоким декольте и черные кожаные штаны. Соединила такой наряд с обувью чёрного цвета. Волосы знаменитость собрала в аккуратную прическу, на одном из снимков она была в солнцезащитных очках. Макияж звезды, как всегда, был с акцентом на черных стрелках, а на губах был бежевый блеск.

Канье одет в синюю рубашку с принтом и серые брюки, которые соединил с бежевыми кроссовками. На руках у рэпера можно увидеть большие золотые кольца.

Их сыновья и дочери были одеты по-хулигански. Можно увидеть и комбинезон с камуфляжной окраской и более спортивную одежду и футболку с ярким принтом.



Ким Кардашян с мужем и детьми / Instagram / @kimkardashian



Милая дочка Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian



Сыновья Ким Кардашян и Канье Уэста / Instagram / @kimkardashian



Дочка Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian



Пара Кардашян-Вест с сыном / Instagram / @kimkardashian