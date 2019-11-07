Ким Кардашян в латексе и Канье Уэст в резиновых сапогах: звездная пара ошеломила выходом

39-летняя Ким Кардашян и 42-летний Канье Уэст стали гостями торжественного мероприятия, которое прошло накануне, 6 ноября, в нью-йоркском Музее современного искусства. Несмотря на деловитость вечера, известные супруги решили нарушить дресс-код и одеться согласно собственному стилю.

Ким Кардашян известна во всем мире своим экстравагантным и сексуальным стилем. Так, на светских мероприятиях, вечеринках или гала-ужинах она имеет возможность каждый раз его демонстрировать своим поклонникам. Даже если для этого нужно нарушить дресс-код.

Читайте также: Ким Кардашян и Канье Уэст приобрели ранчо в Калифорнии: фото

К примеру, накануне, 6 ноября, она вместе со своим мужем, который в последнее время все больше времени уделяет религии, пришли на торжественное мероприятие в потрясающих образах.

На звездной маме был обольстительный комбинезон из денима и латекса насыщенного синего цвета. Сексуальности добавили открытые плечи, подчеркнутая талия, облегающие лосины из экокожи и пышные ягодицы, которые было не скрыть под джинсовой тканью.



Ким Кардашян и Канье Уэст / Getty Images

В свою очередь Канье Уэст отдал предпочтение классическому костюму, элегантность которого разбавил массивной цепью на шее и сапогами в стиле резиновых ботинок. Стоит добавить, что перед папарацци американские супруги позировали с радостью, а также проявляли свои чувства одним к другу. К примеру, 42-летний рэпер частенько хватал за ягодицы свою 39-летнюю жену.