Ким Кардашян в леопардовом total look покоряет улицы Парижа

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Ким Кардашян
Ким Кардашян / Instagram / @kuwtktube

Знаменитая американская звезда не могла пропустить одно из самых мастабных fashion-событий года. На Неделе моды, проходившей в Париже, 38-летняя Ким Кардашьян засветилась на последнем дне показов в total leopard look.

Монохромные "луки" получают все больше одобрений от стилистов, однако знаменитости выбирают однотонные образы в темных или пастельных оттенках. Ким Кардашян решила выделиться и пришла на Неделю моды в Париже в леопардовом "луке".

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Накануне папарацци сфотографировали звезду реалити-шоу "Семейство Кардашян" у выхода из отеля. 38-летняя Ким была одета в леопардовый комбинезон, поверх которого накинула длинную кофту в тон. Не нарушая идеального сочетания, знаменитость решила обуть ботильоны с таким же анималистическим принтом на каблуке. Изюминкой образа стали перчатки в тон к наряду и солнцезащитные очки.

Кім Кардашян
Ким Кардашян / Instagram / @kuwtktube

Кім Кардашян
Ким Кардашян / Instagram / @kuwtktube
 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Стиль и мода Ким Кардашян
Источник: LifeStyle 24
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